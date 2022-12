Argentina-Croazia, Orsato arbitro di una semifinale stellare: pochi eguali in Italia, ma niente finale

Daniele Orsato è l’arbitro di Argentina-Croazia, prima semifinale del Mondiale di Qatar 2022. Un riconoscimento importante per il fischietto di Schio che a 47 anni si appresta a chiudere prossimamente una carriera di primissimo piano. Con lui c’è tanta Italia in campo e al Var, con gli assistenti Giallatini e Carbone e Irrati e Valeri davanti agli schermi. Per Orsato sfuma però il sogno di arbitrare la finalissima, un onore che in passato è toccato agli italiani Gonella (1978), Collina (2002) e Rizzoli (2014). Proprio la designazione di Rizzoli è probabilmente risultata “troppo recente” per poter lanciare Orsato, che comunque dopo 16 anni di esperienza in Serie A e due semifinali di Champions League raggiunge un gruppo davvero ristretto di arbitri italiani.

Se infatti i tre sopracitati hanno diretto la finalissima, Orsato diventa il quinto italiano ad arbitrare una semifinale della Coppa del Mondo. Prima di lui questo traguardo era stato raggiunto da Rinaldo Barlassina (1934), Vincenzo Orlandini (1954), Concetto Lo Bello (1966) e Luigi Agnolin (1986). Insomma, un club assolutamente esclusivo e che valida ulteriormente le capacità e la carriera di Orsato, eletto miglior arbitro al mondo nel 2020 dall’IFFHS e da anni stimato a livello internazionale. Si tratta anche di un riconoscimento per l’intera classe arbitrale italiana, troppo spesso elogiata all’estero per poi essere eccessivamente criticata e bistrattata in patria.