Argentina-Croazia, Neville, Wright e Keane contro Orsato: “Non c’era il rigore per l’Argentina”

Non solo in Croazia. Il rigore fischiato da Orsato a favore dell’Argentina in semifinale fa discutere molto anche in Inghilterra. I tre ex calciatori, Gary Neville, Ian Wright e Roy Keane, nel corso della consueta trasmissione su ITV sono d’accordo sul fatto che si trattasse di un errore da parte del fischietto italiano: “No, non era rigore, per nulla. Il portiere esce, fa solo un movimento verso destra e poi si ferma prima che il tiro venga scoccato, poi Alvarez gli corre addosso e lui tenta di togliere la gamba. Cos’altro poteva fare, non può essere fallo. Se avesse continuato a correre e colpito Alvarez sarebbe stato abbastanza giusto, ma si è fermato”, sostiene Neville.