Argentina-Croazia, Modric: “Il rigore non c’era, ma Messi merita di vincere il Mondiale”

“Non ce l’abbiamo fatta ma bisogna recuperare e cercare di vincere la finale per il terzo posto. Siamo tristi, volevamo giocare un’altra finalissima ma bisogna fare i complimenti all’Argentina”. Luka Modric dopo la sconfitta in semifinale contro l’Argentina ai Mondiali di Qatar 2022 se la prende anche con l’arbitro italiano Daniele Orsato, che a detta sua avrebbe inciso sulla partita con un paio di decisioni: “Stavamo controllando la partita, ma poi c’è stato un angolo che non ci è stato concesso e quel rigore che per me non c’era ed è cambiato tutto. È il giocatore argentino che va a sbattere contro il portiere, non posso credere che abbia dato rigore. La partita è cambiata lì”.

Il centrocampista del Real Madrid poi si sofferma sulla finale per il terzo posto: “Non è una punizione, perché non lo è mai quando si gioca per la Croazia. Abbiamo fatto un grande Mondiale, c’è un bronzo in palio e dobbiamo farci trovare pronti,. Se riusciamo a conquistarlo sarebbe un bel risultato comunque”.

Poi, con grande fair-play, un augurio a Messi: “E’ il miglior giocatore della storia, si merita di vincere il Mondiale”.