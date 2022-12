Argentina-Croazia, Messi: “Chiesta fiducia ai nostri tifosi. Godiamoci la finale”

“Abbiamo chiesto alle persone di fidarsi di noi perché il nostro gruppo è pazzo. Ce l’abbiamo fatta. Giocheremo di nuovo una finale mondiale. Giocheremo un’altra finale mondiale e dobbiamo godercela. Sapevamo di non essere i candidati principali per arrivare in fondo, ma non volevamo regalare nulla a nessuno”. Queste le parole di Lionel Messi riportate dal Clarin al termine della vittoria dell’Argentina contro la Croazia per 3-0. Argentina che affronterà in finale la vincente della sfida tra Marocco e Francia.