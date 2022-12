Argentina-Croazia, maxi schermi a Napoli per assistere alla partita

Questa sera, alle ore 20, Croazia e Argentina si sfideranno per conquistare l’accesso alla finale dei Mondiali di Qatar 2022. In Italia sono in tanti a tifare per l’Albiceleste, in particolare a Napoli, dove la Nazionale di Maradona è da sempre vista come uno degli amori più grandi del popolo. In città, come riportato da Il Mattino, saranno presenti diversi maxi schermi per vedere la partita e per sostenere i ragazzi di Scaloni