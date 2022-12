Argentina-Croazia, Mac Allister: “Messi ha fatto la differenza stasera”

“È stata una notte speciale per noi. Sapevamo di dover affrontare una partita dura. Abbiamo dato tutto, mettendo cuore e qualità. Come squadra abbiamo fatto un grande lavoro, ma sappiamo che là davanti abbiamo Messi che per noi è speciale e importante. È stato decisivo e ha fatto la differenza”. Queste le parole di Alexis Mac Allister ai microfoni Rai al termine della vittoria dell’Argentina contro la Croazia.