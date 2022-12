Argentina campione, previsione azzeccata per il videogioco Fifa: è il quarto Mondiale di fila

L’Argentina ha vinto i Mondiali, ma c’era già chi lo sapeva con assoluta certezza. Insieme ai vari record battuti durante i Mondiali di Qatar 2022, infatti, c’è quello che riguarda il videogioco Fifa. Il videogame di simulazione calcistica di EA Sports, infatti, aveva predetto che l’Albiceleste avrebbe trionfato, e con questa sono quattro le previsioni consecutive che si sono rivelate azzeccate, fin dai Mondiali 2010 andati alla Spagna, passando per il 2014 alla Germania e la Francia campione nel 2018.

L’intelligenza artificiale del gioco aveva simulato l’intero torneo e l’Argentina aveva alzato la coppa, cosa poi accaduta. Nelle previsioni, la finale sarebbe stata col Brasile, la semifinale con la Francia, ma balza all’occhio come sia stato azzeccato il quarto di finale, quello con l’Olanda. Agli ottavi invece ci sarebbe dovuta essere la Danimarca, eliminata a sorpresa dall’Australia nella realtà. Messi era stato pronosticato come miglior giocatore del torneo e così è stato, designato anche come capocannoniere ma in questo caso lo ha battuto Kylian Mbappè.