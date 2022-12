Argentina campione del Mondo, Putin chiama Fernandez per congratularsi

di Mattia Zucchiatti 58

Anche il presidente russo Vladimir Putin ha chiamato il suo omologo argentino, Alberto Fernandez, per congratularsi dopo la vittoria della nazionale argentina ai Mondiali di calcio in Qatar. Lo ha riferito l’addetto stampa di Putin, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. “Vladimir Putin ha appena parlato al telefono con il presidente argentino Alberto Fernandez e si è congratulato calorosamente con lui per la vittoria dell’Argentina alla Coppa del Mondo Fifa”, ha detto Peskov.