Argentina campione del mondo, la premiazione: Messi alza la coppa con la toga (VIDEO)

di Giorgio Billone

L’Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia, ecco la premiazione allo stadio di Lusail in cui Leo Messi, avvolto in una sorta di toga tradizionale del Qatar, alza al cielo la coppa del mondo e aggiunge il trofeo più importante alla sua immensa collezione. Ai rigori l’Argentina ha vinto i Mondiali 2022 battendo la Francia, e la cerimonia di premiazione è stata toccante a giusta conclusione di una partita splendida. In alto ecco il video.

IL MOTIVO DELLO STRANO INDUMENTO INDOSSATO DA MESSI