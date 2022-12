Argentina campione del Mondo: il telecronista argentino grida e piange di gioia (VIDEO)

di Giorgio Billone 88

L’Argentina è campione del mondo per la terza volta della sua storia e il telecronista argentino è impazzito e ha pianto di gioia. Un momento epico per un’intera generazione che aspettava dal 1986 di poter tornare a vincere ancora una volta la coppa del mondo, e il commentatore non ha potuto far altro che gridare come un ossesso ripercorrendo le orme di altri illustri predecessori. In alto ecco il video.