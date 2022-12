Argentina campione del mondo, Daniele Adani e le lacrime di gioia in diretta (VIDEO)

di Giorgio Billone 209

L’Argentina si laurea campione del mondo battendo la Francia ai rigori e Daniele Adani si lascia andare alle lacrime di gioia in diretta su Rai Uno. L’opinionista, divisivo per il suo amore che sfocia nell’idolatria nei confronti dell’Albiceleste, al rientro in studio dopo la fine della partita, è stato sorpreso con gli occhi lucidi e poi sono state mandate in onda le immagini della partita e il commentatore trovava nuove difficoltà a parlare.

Intanto, in alto ecco il video di un momento precedente, durante i supplementari, in cui Adani era già preda della tensione.