Argentina campione, Cassano si tuffa vestito in piscina: “Messi sei il più grande” (VIDEO)

di Giorgio Billone 36

“Con due gradi, acqua freddissima, vamos Leo! Campioni del mondo, sei il più grande della storia”. E’ questa la didascalia che accompagna il video pubblicato da Antonio Cassano su Instagram, in cui l’ex attaccante celebra la vittoria dell’Argentina ai Mondiali di Qatar 2022 e la coppa del mondo finalmente conquistata da Leo Messi: in loro onore, il talento di Bari Vecchia si tuffa in piscina vestito. In alto ecco il video.