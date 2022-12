Argentina-Australia, Scaloni: “Mettiamo da parte i favoritismi e pensiamo solo alla partita”

“Ieri è stata giornata di recupero e lo è stata anche per quelli che non hanno giocato molti minuti. Pensiamo solo all’Australia. Da ora ci alleneremo e avremo un quadro molto più chiaro dei giocatori. Dopo questa valutazioni decideremo la squadra“. Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, è intervenuto così in conferenza stampa in vista degli ottavi di finale ai Mondiali di Qatar 2022 contro l’Australia, in programma domani alle ore 20.

“Bisogna mettere da parte i presunti i favoritismi teorici e fare la partita – ha detto l’allenatore –. L’Australia è una buona squadra. L’approccio sarà simile ad alcune scorse partite, con qualche sfumatura. Loro hanno buoni giocatori ed è sempre difficile affrontarli perché sanno quello che vogliono“.