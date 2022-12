Argentina-Australia, il coro nello spogliatoio è da brividi: “Vogliamo essere campioni del mondo” (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis

Grandi festeggiamenti negli spogliatoi dell’Argentina dopo la vittoria sull’Australia per 2-1, grazie alle reti di Messi e Julian Alvarez. Diversi cori dei giocatori nel post partita, Messi e compagni sembrano determinati nel voler conquistare la terza Coppa del Mondo in quella che sarà con molta probabilità l’ultimo Mondiale della Pulce, che oggi ha segnato il primo gol in carriera nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali. Argentina che ai quarti di finale affronterà l’Olanda di Van Gaal, che ha sconfitto gli Stati Uniti 3-1.