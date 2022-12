Argentina-Australia 2-1, Messi: “Contento per gol e vittoria”

“Era una partita molto difficile, eravamo stanchi e non siamo riusciti a recuperare bene. Gara molto fisica, ma sono felice per il gol e per la vittoria”. Leo Messi interviene così dopo la vittoria della sua Argentina contro l’Australia negli ottavi di finale ai Mondiali di Qatar 2022. “Sul 2-1 ci siamo rilassati, pensavamo di essere in controllo e invece loro hanno iniziato a far passare palloni. Alla fine abbiamo sofferto parecchio, soprattuto nei minuti finali, però abbiamo passato il turno che era la cosa pià importante”, conclude La Pulce.