Argentina, appello delle autorità ai tifosi: “Mantenete un atteggiamento prudente”

Sono ore di grande festa in tutta l’Argentina ed in particolare per le strade di Buenos Aires, dove Messi e compagni festeggiano su un bus scoperto. Le autorità del governo della capitale hanno rivolto un appello ai tifosi affinché mantengano un comportamento prudente. Il timore è che si ripetano, potenziate, le scene già viste domenica al termine della vittoria con la Francia, quando, tra le centinaia di migliaia di persone riversatesi per le strade, si è assistito ad atteggiamenti irresponsabili da parte di parte della popolazione. Nella giornata di oggi è stata confermata la morte nell’ospedale Fernandez della capitale di un tifoso ricoverato da domenica con trauma cranico e morte cerebrale a causa di una caduta dal tetto di un parcheggio.