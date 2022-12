L’Argentina a Roma: scalo tecnico a Fiumicino prima del ritorno a Buenos Aires

Per qualche minuto, il tempo di effettuare manutenzione e rifornimento, la Coppa del Mondo atterrerà a Roma a 16 anni di distanza dal 10 luglio del 2006 quando Cannavaro e compagni sbarcarono col trofeo più ambito all’aeroporto militare di Pratica di Mare. L’aereo dell’Argentina, infatti, farà uno scalo tecnico a Fiumicino intorno alle 14, prima di riprendere il volo verso Buenos Aires, dove la marea umana albiceleste è in attesa di festeggiare con gli eroi di Doha. Il volo AR1915 di Aerolineas Argentinas, che riporterà in patria i neo campioni del Mondo, è decollato in mattinata da Doha in ritardo ed è seguito sul popolare sito da migliaia di persone. Prima ancora di tornare in patria, l’Argentina ha già festeggiato la vittoria della Coppa del Mondo per le strade di Doha sul bus scoperto. La festa vera e propria però deve ancora iniziare.