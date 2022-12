Argentina, 83enne guarda la partita fuori da un negozio: l’azienda gli regala una tv

Una delle storie più belle dei Mondiali 2022 in Qatar vede protagonista Carlos Bejar, signore argentino di 83 anni. L’uomo, pur di seguire la partita dell’Argentina contro la Croazia, si è portato una sedia e si è seduto fuori da un negozio di elettronica. La foto, postata sui social, è diventata immediatamente virale e l’anziano è stato acclamato da migliaia di utenti. Non poteva dunque rimanere immobile l’azienda in questione, che ha subito provveduto a regalare una Smart tv al signor Bejar. Carlos, che potrà finalmente vedere a casa sua la finale contro la Francia, ha raccontato la sua storia: “Ho visto lì anche la gara contro l’Olanda. A farmi compagnia c’erano degli agenti e un ragazzo probabilmente ubriaco“.