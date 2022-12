Arabia Saudita, Federcalcio smentisce il premio Rolls-Royce dopo il successo sull’Argentina

Il presidente della Federcalcio dell’Arabia Saudita, Yasser Al Misehal, ha smentito le voci che parlavano delle Rolls-Royce come premio ai calciatori, dopo la vittoria ottenuta contro l’Argentina. Il presidente ha infatti dichiarato: “I nostri calciatori hanno giocato per l’orgoglio e con una gran voglia di rappresentare la propria nazione. Hanno avuto la fortuna di vivere una giornata storica come quella del successo sull’Argentina, ma nessuna voce sulle Rolls-Royce è vera. Naturalmente avevano dei bonus, ma assolutamente consueti. I calciatori non giocano per i soldi in nazionale, bensì per compiere imprese per il loro paese”.