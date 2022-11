Arabia Saudita, Al Shahrani operato al pancreas: finito il suo Mondiale

É terminato anzitempo il Mondiale di Yasser Al Shahrani, vittima di un terribile infortunio rimediato nel match contro l’Argentina. Il difensore dell’Arabia Saudita ha avuto la peggio in un violento scontro con il suo portiere, Mohammed Al-Owais, ed è stato costretto ad un intervento. Gli esami avevano infatti evidenziato un’emorragia interna, perciò il calciatore è stato operato al pancreas. L’intervento ha avuto luogo a Riad, mentre non è esclusa una seconda operazione, stavolta per delle fratture alla mandibola ed alle ossa facciali ed eseguita in Germania. “Auguriamo una pronta guarigione a Yasser” ha scritto in una nota la Federcalcio.