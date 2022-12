Anche oggi zero minuti per Dybala: Scaloni lo fa scaldare ma non entra

L’Argentina batte l’Australia e vola ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022, ma non tutti festeggiano. Paulo Dybala scalda infatti la panchina per la quarta gara su quattro e, se da un lato c’è la felicità per un bel traguardo raggiunto dal proprio paese, dall’altro c’è l’amarezza di non avervi contribuito. A rendere il tutto più amaro, paradossalmente, il fatto che Lionel Scaloni l’abbia fatto scaldare salvo poi ripiegare su altri giocatori. Una decisione non troppo sorprendente visto che pochi giorni fa, incalzato sulla mancata presenza in campo della Joya, il ct aveva parlato di scelta tecnica.

Fatto sta che Dybala non ha ancora esordito e non è detto che sia destinato a farlo nel prosieguo della competizione. Allo stesso tempo, le speranze di vederlo in campo non sono del tutto nulle. Lautaro Martinez, infatti, sta convincendo sempre meno e contro l’Australia potrebbe essere arrivata la bocciatura definitiva. A Dybala non resta dunque che aspettare, farsi trovare pronto, e sperare di avere la sua occasione, magari proprio ai quarti contro l’Olanda.