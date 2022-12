Amrabat pronto alla prova del nove. Contro il Canada il Marocco cerca gli ottavi

di Mattia Zucchiatti 2

Non è un caso se Vincenzo Italiano, al momento di fare le sue congratulazioni ai viola impegnati in Qatar, si sia soffermato su Sofyan Amrabat “che sta facendo vedere grandi cose con il suo Marocco”. Il centrocampista della Fiorentina ora insegue un’altra grande prestazione dopo le prove rotonde contro Belgio e Croazia. De Bruyne prima e Modric poi sono finiti nella sua morsa, scatenando anche l’ironia social. Contro il Canada il pericolo maggiore è il pericolo del calcolo. Basta un pareggio alla nazionale di Hoalid Regragui, ma il Ct non vuole calcoli. “In caso di qualificazione, sia solo festa“, dice in riferimento agli scontri degli ultimi giorni a Bruxelles. Gran parte della qualificazione passerà dalla zona di campo di Amrabat, titolarissimo, intoccabile, ma anche diffidato. Lui, come Sabiri, è stato ammonito nelle ultime due gare e un’ulteriore sanzione porterebbe ad una squalifica per i potenziali ottavi di finale. Il Marocco ci crede, ma deve fare i conti con un Canada per niente intenzionata a passare da vittima sacrificale, nonostante l’eliminazione con un turno di anticipo.

Per i nordamericani la voglia di riscatto alberga in diversi calciatori, a partire da Jonathan David, una delle grandi delusioni di questo torneo fin qui. Sul fronte opposto gli occhi saranno tutti puntati su Hakim Ziyech, che piace al Milan. L’altro segreto è in panchina. Regragui ha dimostrato, contro il Belgio, di aver preparato ogni minimo dettaglio, anche i calci di punizione da posizione defilata, dopo aver notato una difficoltà – forse l’unica – di Courtois sulla difesa del primo palo. Risultato? Due punizioni dalla stessa zona, due gol, di cui uno annullato per fuorigioco. Gli ottavi di finale al Marocco mancano dal 1986. Si affida ai suoi campioni per scrivere una pagina di storia sempre più dietro l’angolo. Amrabat, nuovo gioiello di una Fiorentina in evoluzione, è tra questi. E in viola potrebbe raggiungerlo anche Abdelhamid Sabiri, che alla Samp non ha trovato spazio con Stankovic. Oltre a Ziyech, i due eroi di una qualificazione storica potrebbero vestire entrambi il viola.