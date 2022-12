Albo d’oro Mondiali calcio: tutte le vincitrici

Argentina o Francia? Sono queste due nazionali a disputare la finale dei Mondiali 2022 in Qatar, andiamo allora a scoprire quale sia l’albo d’oro completo della coppa del mondo, a cominciare dalla prima edizione in Uruguay vinta dal paese ospitante fino all’ultima disputata fin qui in Russia con il successo della Francia, che ora punta al bis consecutivo, cosa riuscita solo a Italia e Brasile, e a trovare la terza stella, così come anche la stessa Argentina vuole fare tris trionfando a Doha. Di seguito ecco l’albo d’oro completo dei Mondiali con tutte le vincitrici di ogni edizione.

Uruguay 1930 – Uruguay

Italia 1934 – Italia

Francia 1938 – Italia

Brasile 1950 – Uruguay

Svizzera 1954 – Germania Ovest

Svezia 1958 – Brasile

Cile 1962 – Brasile

Inghilterra 1966 – Inghilterra

Messico 1970 – Brasile

Germania Ovest 1974 – Germania Ovest

Argentina 1978 – Argentina

Spagna 1982 – Italia

Messico 1986 – Argentina

Italia 1990 – Germania Ovest

Stati Uniti 1994 – Brasile

Francia 1998 – Francia

Corea del Sud/Giappone 2002 – Brasile

Germania 2006 – Italia

Sudafrica 2010 – Spagna

Brasile 2014 – Germania

Russia 2018 – Francia

Qatar 2022 – Argentina o Francia