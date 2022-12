Adil Rami attacca Emiliano Martinez: “Il più grande stronzo nel mondo del calcio”

In questi giorni Emiliano Martinez, l’estremo difensore dell’Argentina Campione del Mondo, potrebbe essere forse una delle persone più odiate di Francia. Il tutto per meriti non esclusivamente sportivi, grazie ai rigori parati o alla parata clamorosa all’ultimo secondo su Kolo Muani, ma per le provocazioni durante il match e anche dopo. In particolare il gesto durante la premiazione verso i tifosi francesi che lo stavano fischiando. Dalla Francia è arrivata la reazione di Adil Rami, campione con la sua Nazionale quattro anni fa in Russia: “Il più grande stronzo nel mondo del calcio. La persona più odiata” ha scritto il francese sui social network.