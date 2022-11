Adani show: con la bandiera dell’Argentina in mano durante la telecronaca (VIDEO)

di Giorgio Billone 23

Daniele Adani show durante la telecronaca di Argentina-Messico. Il commentatore tecnico, grande tifoso del paese sudamericano nonché conoscitore dei campionati locali, è stato ripreso dalla tribuna stampa dello stadio di Losail intento a raccontare le fasi finali della partita con in mano una bandiera proprio dell’Albiceleste, con la quale, visibilmente emozionato per la vittoria, si asciuga la fronte e indica poi il cielo. In alto ecco il video.