Mondiali Qatar 2022, Adani: “Messi si mette al pari di Maradona. Critiche? Ho ricevuto anche tanto amore”

“La mia passione è per il calcio, che regala emozioni e arriva al cuore. Se siamo qui a parlarne è perché non è solo questione di competenza, analisi, ma è anche emozione”. Lo ha detto Lele Adani, ex calciatore e ora opinionista e commentatore tecnico per la Rai, intervenuto a Radio Anch’Io Sport su Radio1, a proposito della vittoria dell’Argentina nella Coppa del Mondo.

“Tecnicamente è stato un Mondiale bellissimo, 30 giorni di adrenalina con partite stupende. Basta solo pensare alla finale, la più bella di sempre con i due giocatori migliori al mondo autori uno di due e l’altro di tre gol”, ha aggiunto.

“Dopo la vittoria di ieri, Messi si mette al pari di Maradona nell’epica calcistica. Con lui negli ultimi 7 grandi eventi l’Argentina ha fatto 7 finali, è stato il miglior giocatore e ha fatto sempre la cosa giusta. Ho trovato tanto di Maradona nella leadership, nel carisma, negli occhi e nel mondo con cui ha guidato la squadra. Ieri l’Argentina ha dominato e il calcio di mostra che chi cerca di fare qualcosa alla fine lo trova. Ieri quindi il calcio è stato giusto”, ha detto ancora Adani.

“Critiche? Non mi hanno ferito, ho ricevuto tanto amore e non mi sarei mai aspettato di vedere petizioni per farmi fare la finale. Anche da chi mi aveva criticato. C’è chi mi ha amato da subito e chi dopo 20 giorni, chi era invidioso ha cambiato totalmente opinione. Non credo di meritare tutto questo amore”, ha concluso l’ex difensore dell’Inter.