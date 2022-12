Misura salvacalcio, Salvini: “Giudico solo cose che conosco e che ho seguito”

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, non commenta la cosiddetta ‘misura salvacalcio’ inserita in manovra che spalma su 5 anni l’Irpef a carico delle società. “Commento quello che conosco , ha detto rispondendo a una domanda nel corso della visita al cantiere della Lecco-Ballabio, colpita da una frana di 2 mila metri cubi di roccia lo scorso 9 dicembre. “Questo tema onestamente non l’ho seguito e non mi permetto di dare un giudizio”, ha ammesso il ministro.