Mister Malotti celebrato dalla curva del Montevarchi: “Mille focaccine in faccia a chi ci vuol male”

La Curva Sud del Montevarchi celebra Roberto Malotti. Il tecnico si è dimesso per motivi di salute e ha lasciato la panchina a Marco Banchini. Gli ultras lo hanno celebrato ricordando anche l’episodio di una focaccina scagliata contro Domenico Tedesco del Cesena: “Mille focaccine in faccia a chi ci vuole male”. Apparso anche uno striscione: “Passione, cuore e grinta! Grazie Roberto”. Di seguito ecco il comunicato integrale della tifoseria organizzata.

“…quella che diciamo l’umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà…”

Così diceva lo scrittore Leonardo Sciascia in uno dei suoi romanzi più famosi. E questa “classificazione” la si può sicuramente applicare anche al mondo del calcio… un mondo sempre più popolato da mezz’uomini, ominicchi e quaquaraquà. Oggi però abbiamo reso omaggio a un uomo, un uomo vero, una persona “di altri tempi” con la quale ci siamo trovati da subito a meraviglia. Se oggi siamo in serie C a lottarcela per il secondo anno di seguito gran parte del merito va alla “garra” di Roberto Malotti, a quanto riteneva importante che i suoi giocatori fossero consapevoli dei 120 anni di storia della maglia che indossavano. Dopo tanti anni di sofferenza ci hai fatto rigodere come nessuno di noi si sarebbe mai aspettato, ci hai restituito quella dignità calpestata da troppi quaquaraquà. Chi ha pianto perché ha dovuto lasciare questi colori non potrà mai essere dimenticato… mister Malotti, per noi avrai sempre un posto nel cuore e le porte aperte. Speriamo di ritrovarci un giorno con il sorriso sulla faccia, i tuoi problemi di salute risolti a brindare insieme ai nostri colori… magari in quella cena che ci avevi promesso a Gavorrano… che pensavi che ci dimenticassimo? (Si scherza, eh)…

In bocca al lupo mister, per la tua vita e il tuo futuro… e mille focaccine in faccia a chi ci vuole male… grazie di tutto Roberto!”.