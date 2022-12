Milan-Lumezzane domani in tv: orario e diretta streaming amichevole 2022

Il programma con la data, l’orario e la diretta streaming di Milan-Lumezzane, amichevole invernale 2022. I rossoneri di Pioli tornano in campo per un test amichevole prima della partenza per Dubai, dove svolgeranno il ritiro dall’11 al 20 dicembre. Il Lumezzane milita nel girone B di Serie D dove si trova al primo posto, reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza lombarda nella passata stagione. Calcio d’inizio alle ore 14.30 di giovedì 8 dicembre. La partita verrà trasmessa in diretta su Milan TV, canale tematico rossonero presente nell’offerta di DAZN.