“Ho avuto una bellissima storia nel Milan, ho vinto due Champions, un campionato. Ho fatto tanto e sono soddisfatto”. Nelson Dida ricorda il suo periodo in maglia rossonera in un’intervista concessa ai canali ufficiali del Milan durante la Milano Games Week. “La mia parata migliore? Con l’Ajax, me la ricordo tanto, mi sono anche fatto male. Ho fatto il massimo che potevo e mi sono strappato un muscolo della schiena” racconta l’ex portiere, che ha poi parlato di Mike Maignan: “Può crescere tanto e su tutto. Non aveva fatto tanto in senso di preparazione, ma il Milan ha tutto può far crescere questi ragazzi”.