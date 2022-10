Milan, Baresi ritira il premio ‘Squadra dell’anno’: “Riconoscimento meritato”

Franco Baresi ha ritirato oggi il premio assegnato al Milan come ‘Squadra dell’anno’ dal Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi, consegnatogli all’auditorium Gaber di Palazzo Pirelli a Milano, dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. L’ex capitano rossonero ha dichiarato: “Siamo felici di ricevere questo premio, vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di buono. La scorsa stagione la squadra ha divertito, entusiasmato ed emozionato, per cui credo che il riconoscimento sia meritato. Quest’anno la squadra sta confermando di essere in crescita, dopo la grande impresa dell’anno scorso. Vogliamo ancora stupire ed essere protagonisti in Italia e in Europa”.

