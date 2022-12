Mihajlovic, il ricordo di Vincenzo Montella: “Grazie amico mio per quello che mi hai trasmesso”

Anche Vincenzo Montella si è unito al coro di dolore e cordoglio per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, che a 53 anni ha perso la sua battaglia con la malattia che lo ha colpito tre anni fa. Il tecnico attualmente in Turchia all’Adana Demirspor ha affidato ai propri profili social un commosso pensiero nei confronti dell’allenatore ed ex giocatore serbo. “Amico mio, grazie per tutto quello che mi hai trasmesso – scrive Montella – Ti voglio ricordare così con il tuo sorriso e il suo entusiasmo, un giorno ci incontreremo ancora e torneremo a sorridere. Oggi però il mio cuore sta piangendo con la tua famiglia.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vincenzo Montella (@coachmontellaofficial)