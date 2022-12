Mihajlovic, il dolore di Dejan Stankovic: “Ho dentro un immenso vuoto che non ho mai conosciuto prima”

“La morte di Sinisa mi ha tolto tutte la parole. Sento dentro un immenso vuoto che non ho mai conosciuto prima”. Sono le parole di Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, nel corso di una intervista a Il Secolo XIX, in riferimento alla morte del connazionale Sinisa Mihajlovic a causa della leucemia. “Sono ancora giovane e per fortuna ho ancora tutti i miei cari. Tutto quello che avevo è andato via con lui. Mi rimane la memoria e il grande orgoglio di avere fatto parte della sua vita”, ha aggiunto il tecnico serbo.