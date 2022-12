Mihajlovic, aperta la camera ardente al Campidoglio. La moglie Arianna: “Non smetteremo mai di amarti”

In attesa dei funerali, previsti per la giornata di lunedì 19 dicembre, è stata aperta la camera ardente al Campidoglio per tributare un ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic, morto venerdì scorso all’età di 53 anni per una leucemia. Resterà aperta fino alle ore 18 visto il grande afflusso di cittadini e tifosi. Intorno al feretro posizionate corone di fiori inviate da Lazio, Roma, Fifa e un’altra inviata direttamente dal presidente Fifa Gianni Infantino. Nel frattempo la moglie Arianna ha postato questa mattina sul proprio profilo Instagram un altro messaggio in cui promette a Sinisa di prendersi cura di tutta la famiglia da qui in avanti.

