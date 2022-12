Miglior allenatore del 2022: Ancelotti favorito, anche Mourinho e Spalletti tra i 15 candidati

Sono 15 i candidati alla successione di Thomas Tuchel come vincitore del premio per il miglior allenatore di club. Uno dei favoriti, probabilmente il primo della lista, non può che essere Carlo Ancelotti dopo l’ultima stagione al Real Madrid. Ma sono tante le conoscenze del calcio italiano: tra i candidati anche Josè Mourinho, che ha vinto la Conference League con la Roma e Luciano Spalletti, che pur non avendo ancora vinto trofei con il Napoli ha certamente destato una grande impressione in questi primi mesi di stagione.

Tra gli altri candidati figurano il tedesco Jürgen Klopp del Liverpool; gli spagnoli Pep Guardiola del Manchester City e Unai Emery del Villarreal (ora all’Aston Villa); gli altri due tedeschi Julian Nagelsmann del Bayern Monaco e Oliver Glasner dell’Eintracht Francoforte; i due brasiliani Dorival Júnior del Ceará del Flamengo e Luiz Felipe Scolari dell’Athletico Paranaense; il portoghese Abel Ferreira del Palmeiras; Hugo Ibarra del Boca Juniors; Walid Regragui tecnico del Wydad Casablanca (oltre che ct del Marocco); l’americano Brian Schmetzer dei Seattle Sounders e lo spagnolo Albert Riera tecnico degli Auckland City.