Messico, spavento Gignac: colpito da una pallonata, vomita e viene trasportato in ospedale

Attimi di paura in Messico durante la sfida tra Tigres e Santos Laguna, finita 1-1. Nel corso dei minuti di recupero, André-Pierre Gignac è stato infatti colpito sulla nuca da una violenta pallonata. Il duro colpo l’ha fatto finire per terra e, dopo aver provato a rialzarsi, si è accasciato al suolo ed ha richiesto l’intervento dei medici. Fin qui nulla di particolarmente grave, ma quando si è alzato la seconda volta per uscire dal campo, sorretto dallo staff sanitario, ha iniziato a vomitare. Per scongiurare qualsiasi problema, l’attaccante è stato immediatamente sostituito e trasportato in ospedale per controlli più approfonditi. Secondo il tecnico del club, Diego Cocca, tuttavia non c’è da preoccuparsi: “E’ andato in ospedale semplicemente per precauzione. Ha accusato sintomi normali e il dottore è praticamente certo che non sia nulla di grave, solo uno spavento“.