I medici di Pelé: “Continua a migliorare, è cosciente, ma non sono previste dimissioni”

Piccole buone notizie in merito allo stato di salute di Pelé. La leggenda brasiliana infatti, si trova da due settimane in ospetale in seguito di un’infezione respiratoria. Ecco il bollettino medico dell’ospedale Albert Einstein di San Paolo: “Pur senza previsioni di dimissioni, il paziente continua a presentare miglioramenti del suo stato clinico, soprattutto dell’infezione respiratoria, è cosciente e con segni vitali stabili”.