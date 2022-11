Mbappé, cresce la popolarità in Uzbekistan dopo foto Instagram

Cresce sempre più la popolarità di Kylian Mbappé, come ovvio che sia in un contesto come quello dei Mondiali. Ora il campione transalpino è diventato un idolo in Uzbekistan, dopo aver pubblicato una foto della sua esultanza dopo il gol segnato contro la Danimarca. Nello scatto si vede infatti sullo sfondo una bandiera uzbeka. Il proprietario della bandiera – Abdoukrakhman Fazylov – ha spiegato ai media francesi che Mbappé “è diventato l’eroe inatteso dell’Uzbekistan”, e che uno degli obiettivi della sua trasferta in Qatar era proprio quella di far conoscere il piccolo paese asiatico in tuto il mondo facendo il tifo per la Francia: “Questa foto – ha detto – ha eccitato tutto il paese, ora mi chiedono di continuare a seguire la Francia”. Ora il post Instagram del giocatore del PSG è inondato di commenti con bandiera uzbeka.