Marocco, il re Mohamed VI riceve la squadra ma anche le madri dei calciatori

Accoglienza trionfale in quel di Rabat per il Marocco, reduce dal quarto posto ai Mondiali di Qatar 2022. La squadra di Regragui è stata infatti travolta dall’affetto dei tifosi che si sono riversati in strada, ma poi è stata anche accolta a palazzo da re Mohamed VI. Il sovrano ha nominato tutti i protagonisti della cavalcata come membri dell’Ordine di Ouissam Alaouite, l’ordine cavalleresco del regno. Molto particolare però anche l’estensione dell’invito anche alle madri dei giocatori, che così sono arrivati a palazzo in compagnia anche delle mamme come dimostrano le immagini sottostanti.

La foto dell’incontro