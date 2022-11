Maradona Cup, bimbi a Napoli: “Boicottiamo i Mondiali”

E’ andata in scena quest’oggi la ‘‘Maradona Cup Junior” in occasione dell’anniversario della morte del fuoriclasse argentino. Luigi Volpe, ideatore del torneo e promotore dell’iniziativa di calcio popolare con la fondazione della scuola calcio Spartak San Gennaro ha dichiarato: ”Un luogo simbolico da dove, durante le Quattro giornate di Napoli, parti uno stormo di scugnizzi per partecipare alla liberazione della citta’ dall’occupazione tedesca”. Sotto una pioggia incessante e prima di dare inizio alle partite i ragazzi hanno esposto uno striscione con i colori della pace. ‘‘Vogliamo dedicare questo torneo anche ai bimbi come i nostri che oggi sono sotto i bombardamenti in Ucraina. Questi colori con cui ci siamo anche dipinti il viso, quelli dell’arcobaleno, parlano di pace, amore libero e uguali diritti per tutti a prescindere dalla razza o dal sesso. Il vero calcio e’ quello che vedete qui: uno sport che deve servire per avvicinare e rompere le barriere. In Qatar, fuori da quelli abbaglianti stadi che sono costati la vita a tanti lavoratori schiavizzati, c’e’ solo ingiustizia. Boicottiamo i mondiali!”