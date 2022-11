Man United e Liverpool in vendita: governo saudita pronto a sostenere eventuali investitori

Il principe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministro saudita dello Sport, ha parlato alla BBC della possibilità che fondi locali acquisiscano Manchester United e Liverpool, club di Premier League in vendita: “Non parlo a nome del settore privato, ma c’è grande interesse per il calcio. Nel nostro Paese la Premier League è il campionato più seguito e saremmo pronti a sostenere il settore privato saudito qualora volesse farsi avanti. Se un investitore è pronto a comprare un club e i numeri tornano, non vedo perché opporsi. Credo che i riflessi potrebbero essere positivi per il nostro sport“.

L’uomo ha poi elogiato il Newcastle, club di proprietà di un fondo saudita, il PIF: “Stanno facendo un grande lavoro e credo che il club abbia un futuro luminoso. La strada è però ancora lunga“. Infine, sulla possibilità di vedere Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita: “Tutto è possibile. Sicuramente sarebbe fonte d’ispirazione per tanti giovani tifosi. In questo paese ha tantissimi sostenitori, mi piacerebbe vederlo giocare qui“.