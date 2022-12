“Erling potrebbe rimanere al City per 15 anni, si trova molto bene ed è un grandissimo club”. A parlare è il padre di Haaland, Alf Inge, intervistato da FranceFootball riguardo al futuro del figlio. “La mia impressione, però, è che lui voglia dimostrare di poter vincere in qualsiasi dei grandi campionati” aggiunte.

“In Germania c’è stato due anni e mezzo e potrebbe fare qualcosa del genere nel suo futuro: stare tre anni in Premier League e poi andarsene in Italia, in Spagna o in Francia – ha detto il papà del 22enne –. Non c’è niente di deciso al riguardo, ma è una possibilità, perchè Erling è capace di essere un vincitore in qualsiasi squadra”.