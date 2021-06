Lutto nel mondo del calcio: è morto l’ex Udinese Dominissini

by Mattia Zucchiatti 11

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Loris Dominissini, ex calciatore e allenatore, tra le altre dell’Udinese. Proprio la società friulana ha voluto esprimere cordoglio per la morte del classe 1961. “Udinese Calcio esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Loris Dominissimi. Ex giocatore ed allenatore bianconero, è mancato a 59 anni dopo aver contratto il Coronavirus – si legge sul sito ufficiale dei bianconeri – Dominissimi, che da calciatore ricopriva il ruolo di centrocampista, ha raccolto con la maglia dell’Udinese 17 presenze tra i campionati 1983-84 e 1984-85, prima di passare al Messina e, successivamente alla Reggiana. Terminata la carriera nel 1996, nella stagione 1998-99 torna all’Udinese da allenatore per guidare la formazione degli allievi. Nel 2006 prende le redini della prima squadra, reduce dalla propria prima partecipazione alla Champions League, assieme a Nestor Sensini e subentrando a Serse Cosmi. Con il duo Dominissimi-Sensini la squadra raccolse due pareggi in sei partite e fu poi affidata a Giovanni Galeone, che traghettó i bianconeri al 12mo posto finale”.