LND, rinviata Canicattì-Nissa dopo esplosione Ravanusa

by Antonio Sepe

E’ stato rinviato a data da destinarsi il match Canicattì-Nissa, valevole per il campionato di Eccellenza. La decisione è stata comunicata da parte di Sandro Morgana, presidente del Comitato siciliano della Lega Nazionale Dilettanti. “In segno di solidarietà e cordoglio del calcio siciliano per la grave tragedia che ha colpito la comunità di Ravanusa, è stato ritenuto opportuno rinviare l’incontro Canicattì-Nissa” si legge in una nota. Una scelta più che comprensibile visto quanto accaduto nella notte in Sicilia, dove un tubo del metanodotto è esploso, causando diversi morti.