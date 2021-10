L’Italia perde senza Immobile, il fratello: “Ora a chi diamo la colpa?”

by Redazione

Lazio, Ciro Immobile FOTO ANTONIO FRAIOLI

“E ora? A chi diamo la colpa? Il capro espiatorio non c’è”. Lo scrive su Instagram, Luigi Immobile, fratello dell’attaccante della Lazio, dopo la sconfitta dell’Italia in casa contro la Spagna nella prima delle due semifinali di Nations League 2021. Immobile, indisponibile per una lesione di basso graso rimediata in Europa League, era stato criticato nelle ultime apparizioni con la maglia azzurra.