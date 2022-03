Lionel Messi: il Comune di San Severino Marche gli conferirà la Cittadinanza onoraria

by Marzia Bosco

Leo Messi - Foto Дмитрии Садовников CC BY-SA 3.0

Il Consiglio comunale, venerdì 25 marzo conferirà la Cittadinanza onoraria dal Comune di San Severino Marche (Macerata) a Lionel Messi. La notizia è stata anticipata dalle pagine locali del Resto del Carlino, che parla di origini della cittadina marchigiana per parte di madre. La famiglia Messi ha lontane origini italiane: Lionel è figlio di Jorge Horacio Messi e di Maria Celia Cuccittini e la nonna materna sarebbe stata di San Severino Marche. Ci sono voluti più di tre anni per giungere alla ricostruzione completa dei legami tra Messi e San Severino Marche per il tramite della famiglia Coccettini: “Il padre di Lionel in una occasione – spiega Santini – mi chiese notizie sulla cittadinanza della moglie, ma il cognome Cuccittini in Italia non esiste. Alla fine ho avuto l’intuizione che il nome avrebbe potuto essere registrato male all’arrivo all’estero. E in effetti era così. Il nome originario della famiglia Cuccittini era infatti Coccettini e proveniva proprio da San Severino Marche. Ho trovato il certificato storico della famiglia emigrata prima in Brasile poi in Argentina e questo certificato combacia perfettamente con un certificato argentino avuto da un cugino della mamma di Lionel“.