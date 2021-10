Zeman: “A Foggia ho sempre lavorato bene: qui si vive per il calcio”

by Enrico Ricciulli

Zdenek Zeman - Foto Antonio Fraioli

Zdenek Zeman ha rilasciato una lunga intervista a FanPage.it in occasione del suo terzo ritorno al Foggia. Queste alcune delle dichiarazioni principali del tecnico boemo: “Qui ho sempre lavorato bene, è una piazza che vive di calcio, la gente si interessa e a me interessa dare qualcosa alla gente. Qui si può fare, se uno lavora e riesce a fare quello che vuole. Sono tornato dopo tre anni di inattività perché c’era il Covid e durante quel periodo era difficile fare calcio. Ho aspettato che si risolvesse per tornare a fare quello che mi piace, non ho mai pensato di smettere”. Sul tema doping, da sempre una lunga battaglia dell’ex allenatore di Roma, Lazio e Napoli: “Io ho parlato di abuso di farmaci, poi è venuto fuori che c’era doping vero. Alla fine è stato tutto prescritto, come spesso accade qui. Le statistiche dicono che l’Italia è il paese più dopato del mondo in percentuale. C’è qualcosa che non va e non si riesce a risolvere, non parlo solo di sport ma in generale”.