Virtus-Verona-Pro Sesto interrotta per circa 10 minuti: problema per l’arbitro

E’ stato sospeso per circa 10 minuti l’incontro valido per la sedicesima giornata di Serie C 2022/2023 tra Virtus Verona e Pro Sesto. Al 12′ del primo tempo, l’arbitro Maria Marotta ha infatti fermato il gioco tra lo stupore generale a causa di un problema muscolare che le impediva di dirigere la gara serenamente. Dopo esser stata assistita dallo staff medico, ha provato a stringere i denti salvo poi alzare bandiera bianca. Il suo posto è stato preso da Arianna Bazzo e la gara è potuta riprendere.