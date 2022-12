Vicenza, interrogazione parlamentare dopo insulto razzista in telecronaca

Brutto episodio durante il match di Serie C tra Vicenza e Trento. Il telecronista della piattaforma Eleven Sports parlando del giocatore di colore del Vicenza, Joan Freddi Greco, lo ha ribattezzato ‘Negro’, una “gaffe imperdonabile” per il senatore vicentino di Forza Italia, Pierantonio Zanettin. “Ho presentato immediatamente un’ interrogazione ai ministri dello Sport e dello Sviluppo economico perché valutino l’opportunità di adottare sanzioni nei confronti del telecronista ed eventualmente anche dell’emittente televisiva. In materia di razzismo non si scherza e non sono ammesse indulgenze” ha detto Zanettin.