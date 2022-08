Ufficiale, Lega Pro: ripescata la Fermana in Serie C

by Christian Poliseno

Il logo della Lega Pro

Adesso è arrivata anche l’ufficialità: la Fermana è stata ripescata in Serie C. Secondo quanto riferito dall’Ansa, la decisione della Figc sarebbe arrivato dopo il pronunciamento del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso per la riammissione del Teramo e del Campobasso. Ugualmente, anche il Torres è stato ripescato.

